Bislang mussten nur diejenigen einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorweisen, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen. Die Nachweispflicht gilt ab Sonntag für Einreisen aller Art, also auch für Einreisen per Bahn, Bus, Schiff und Individualverkehr. Die Nachweispflicht gilt bei Einreise aus jedem Land , also unabhängig davon, ob es sich dabei um ein Virusvariantengebiet oder ein Hochinzidenzgebiet handelt. Außerdem wird die Einteilung der Risikogebiete vereinfacht . Die Kategorie des einfachen Risikogebietes fällt weg. Es wird nur noch Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete geben.

Wann muss wer in Quarantäne?



Erfolgt die Einreise aus einem Hochrisikogebiet, also einem Land mit besonders hohen Inzidenzwerten, dann müssen Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene grundsätzlich (auch mit negativem Testergebnis bei der Einreise) zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen gibt es die Möglichkeit, sich mit einem negativen Testergebnis "freizutesten".



Vollständig Geimpfte und Genesene müssen nach Ankunft aus einem Hochrisikogebiet nicht in Quarantäne. Sollten sie jedoch vor Abreise aus einem Hochrisikogebiet positiv getestet werden, müssen auch sie sich dort in Quarantäne begeben und die dort geltenden Absonderungsfristen- und regeln befolgen.



Auch nach Einreise aus Virusvariantengebieten (Länder mit Virusvarianten, gegen die bestimmte in der EU zugelassene Impfstoffe oder eine vorherige Corona-Infektion keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz bieten) müssen grundsätzlich alle, also auch vollständig Geimpfte und Genesene, in eine vierzehntägige Quarantäne, unabhängig vom bei der Einreise vorgelegten Testergebnis.



Aus Virusvariantengebieten einreisen dürfen grundsätzlich nur Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland. Nur sie sind vom Beförderungsverbot aus diesen Gebieten ausgenommen.