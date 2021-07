Nach Einschätzung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) können Coronatests für Reiserückkehrer nicht für alle garantiert werden. Das erklärte er am Donnerstag im rbb. Er reagierte damit auf die Ankündigung der Bundesregierung, ab dem 1. August eine Testpflicht für Reiserückkehrer einzuführen. So sei es einfach, diejenigen zu kontrollieren, die mit dem Flugzeug zurück nach Berlin kommen, sagte Müller in der rbb-Abendschau. Jene aber, die mit dem Auto oder mit der Bahn aus dem Urlaub heimreisen, könnten nur stichprobenartig überprüft werden. Am Donenrstag wurde bekannt, dass die Bundesregierung plant, ab dem 1. August eine breite Testpflicht für Reiserückkehrer einzuführen. Die Verordnung soll am Freitag vom Bundeskabinett beschlossen werden. Demnach sollen künftig nicht nur Flugreisende, sondern auch Menschen, die mit Auto, Bahn oder Schiff nach Deutschland kommen, bei der Einreise einen Test vorlegen. Für Flugreisende gibt es diese Testpflicht bereits.

In der rbb Abendschau betonte Müller auch, er sehe Berlin gut auf den Schulstart vorbereitet. Dort habe es zuletzt sehr positive Entwicklungen gegeben. So stünden inzwischen 11.000 Luftfilter zur Verfügung, also für jeden zweiten Klassenraum.

Müller zeigte sich zudem auf offen für den Einsatz sogenannter Lolli-Corona-Tests an den Schulen und verwies auf einen Modellversuch dazu an 60 Schulen. Da sei Berlin ebenfalls auf der Höhe der Zeit, so der Regierende Bürgermeister. Unterrichtsstart nach den Sommerferien ist in Berlin am 9. August.