Sitzungsmarathon am Donnerstag - Länder vor Ministerpräsidentenkonferenz unter Druck

Do 18.11.21 | 06:31 Uhr

Nach den immer neuen Höchstwerten an Corona-Infektionen steht am Donnerstag erneut eine Ministerpräsidentenkonferenz an - die erste seit fünf Monaten. Die Stimmung im Vorfeld scheint gereizt. Auch der Bundestag berät. Das rbb Fernsehen berichtet um 20.15 Uhr in rbb spezial über die aktuelle Corona-Lage.

Im Kampf gegen die immer bedrohlichere Corona-Welle in Deutschland müssen sich Millionen Bürger auf neue Alltagsauflagen einstellen. Am Donnerstag treffen sich um 13:00 Uhr die Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Krisenrunde. Zuvor wollen im Bundestag die voraussichtlichen Regierungspartner SPD, FDP und Grüne unter anderem generelle Testvorgaben am Arbeitsplatz, in Bussen, Bahnen und Pflegeheimen beschließen. Im Blick steht dabei eine einheitliche Linie etwa bei Zugangsregeln, Alarmschwellen der Klinikbelastung und mehr Impfungen.

Merkel: Bund-Länder-Runde ist überfällig

Merkel verlangte wegen steil steigender Infektionszahlen dringende Klärungen. Die gegenwärtige Pandemielage sei "dramatisch", sagte sie am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags. "Die vierte Welle trifft unser Land mit voller Wucht." Die Bund-Länder-Runde sei "überfällig", so Merkel.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte von den Beratungen auch einen "Weckruf, um ein pandemiemüdes Deutschland wieder ein Stück wachzurütteln", wie er beim "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin sagte. Die Ministerpräsidentenkonferenz werde "so wichtig wie kaum je zuvor", so Spahn.

Stimmung schon vor dem Treffen gereizt

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat hingegen den Sinn des Spitzentreffens generell in Frage gestellt und im Vorfeld ungewöhnlich deutliche Kritik an Amtskollegen in anderen Bundesländern geübt. Er habe schon in der ersten Pandemiephase "nie verstanden, warum einige Kolleginnen und Kollegen immer die MPKs abgewartet haben, anstatt im eigenen Land zu handeln". Je länger die Pandemie fortgeschritten sei, "desto weniger Verständnis habe ich dafür", sagte Günther am Mittwoch. Günther kündigte an, dass sein Fokus am Donnerstag auf der Sitzung im Bundestag liegen werde. Dafür werde er sich "auch genügend Zeit während der MPK nehmen", sagte er.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die per Videoschalte stattfindet, soll es vor allem um eine einheitliche Linie etwa bei Zugangsregeln, Alarmschwellen der Klinikbelastung und mehr Impfungen gehen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Vorsitz am 1. Oktober turnusmäßig an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), abgegeben.



Bundestag: Ampel-Parteien wollen Gesetzespaket durchbringen

Auch dem Parlament steht ein langer Tag bevor: Die Parteien der wahrscheinlich nächsten Regierungskoalition, SPD, FDP und Grüne, haben dem Bundestag ein neues Infektionsschutzgesetz vorgelegt, das 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vorsieht. Die Neuregelung muss aber noch entscheidende Hürden nehmen. Der Bundestag soll es am Donnerstag beschließen, abschließend entscheidet dann der Bundesrat am Freitag.

Trotz Nachbesserungen an dem Gesetzentwurf ist aber offen, ob dieser am Freitag im Bundesrat eine Mehrheit bekommen wird. In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief von Wüst an SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz heißt es, dass man nicht zufrieden sei. Zum einen kritisiert Wüst das Auslaufen der Epidemischen Lage von nationaler Tragweite zum 25. November. Dies sei in der aktuellen Situation unverantwortlich, schreibt er. In der jetzigen Fassung sei der als Alternative vorgelegte Entwurf eines neuen Infektionsschutzgesetzes nicht zustimmungsfähig.

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat den Bundestag aufgefordert, die epidemische Notlage nicht zum Ende des Monats zu beenden. SPD, Grüne und FDP hatten den Gesetzentwurf nach Kritik auch aus den eigenen Reihen mehrfach nachgeschärft und etwa Länderöffnungsklauseln eingebracht. Erklärtes Ziel war es laut Ampel-Politikern, eine rechtssichere Grundlage für Corona-Maßnahmen zu schaffen, den Ländern aber bestimmte tiefgreifende Einschränkungen zu untersagen.

