Die Corona-Lage in Brandenburg ist am Mittwoch Thema im Potsdamer Landtag. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wollen dazu einen Lagebericht vorlegen.

In Brandenburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Covid-19-Neuinfektionen am Dienstag über die Marke von 400 gestiegen und liegt somit über dem Bundesdurchschnitt. Die Warnampel des Landes ist für diesen Indikator auf Rot gesprungen, bei der Belegung von Intensivbetten steht sie auf Gelb. Lediglich bei den Corona-Neueinweisungen der Krankenhäuser zeigt die Warnampel noch Grün.



Die AfD-Fraktion will in der Plenardebatte den Antrag stellen, die Maskenpflicht aufzuheben sowie die 2G- und 3G-Regelungen zu beenden. Die Fraktion der Linken fordert, dass ab einer Inzidenz von 100 die Corona-Tests in Kitas und Schulen täglich durchgeführt werden.