Wedding065 Wedding Dienstag, 15.11.2022 | 18:27 Uhr

Mich würde wirklich die Begründung interessieren, warum man weiterhin bei den Maßnahmen bleiben muss!?

Inzidenzen bei 168, R-Wert seid über einem Monat unter 1, Anteil Sars von allen Atemwegserregern bei ca. 6%, Kliniken nicht überlastet usw....Frau Gote wollte vor 3 Wochen noch eine Maskenpflicht in Innenräumen verhängen, wie es weiter gegangen ist weiß jeder - nicht einmal im Ansatz sind die vorausgesagten Probleme in den Kliniken oder in der kritischen Infrastruktur eingetreten!

Auch das noch 2. Wellen bis Frühjahr kommen ist bekannt, aber die letzten beiden Wellen haben wir ohne weitere Verschärfung mehr als gut überstanden etc....

Also welche Werte bzw. was muss erfüllt sein, damit wir wieder ohne Grundrechtseinschränkungen (Isolation und Maske sind Einschränkungen und kein Selbstzweck, auch wenn das manche Menschen nach 2,5 Jahren nicht mehr erkennen wollen oder können!?) leben können und dürfen....Könnte der RBB mal in der Gesundheits- oder Justizverwaltung nachfragen?