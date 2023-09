Ramy Raychouni hat in der vergangenen Saison 55 Saisontore für den Berliner Landesligisten SC Gatow erzielt. Der 28-jährige gebürtiger Berliner hat einst in der Junioren-Bundesliga und unter anderem für Hertha 03 Zehlendorf, TeBe Berlin und den SV Babelsberg 03 gespielt.

Ramy Raychouni vom SC Gatow und Aylin Yaren von Viktoria 1899 Berlin haben am Dienstagabend im Rahmen des Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich jeweils die "Torjägerkanone für alle" erhalten. Mit jener Auszeichnung werden die besten Torjägerinnen und Torjäger bis zur 7. Liga der Frauen und 11. Liga der Männer geehrt.

Ramy Raychouni hat für den SC Gatow 55 Saisontore erzielt und wurde damit "Torschützenkönig für alle". Was das mit der speziellen Taktik seines Trainers zu tun hat und wieso die Karriere anders hätte verlaufen können, aber trotzdem alles gut ist.

Aylin Yaren ist sogar 19-fache Nationalspielerin der Türkei. In der vergangenen Spielzeit traf sie 44 Mal für Regionalligist Viktoria Berlin und wurde dafür zur Berliner Amateurfußballerin der Saison gewählt. Die 34-jährige Stürmerin ist ebenfalls in Berlin geboren und hat in ihrer langen Karriere unter anderem für TeBe, den 1. FC Lübars, Türkiyemspor aber auch den Hamburger SV gespielt.