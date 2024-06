Union Berlin und Hertha BSC reisen in der 1. Runde des DFB-Pokals gen Norden. Die Köpenicker sind in Greifswald gefordert, Hertha in Rostock. Die Landespokalsieger Viktoria 1889 und Energie Cottbus dürfen sich auf Duelle gegen Erstligisten freuen.

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin gastiert in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Landespokalsieger Greifswalder FC aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum am Samstagabend in Dortmund. Die Begegnung beim Regionalligisten wird das Pflichtspiel-Debüt für den neuen Köpenicker Cheftrainer Bo Svensson.

Für Zweitligist Hertha BSC zog Ex-Bundesliga-Profi Nils Petersen ein komplizierteres Los: Die Blau-Weißen reisen ebenfalls an die Ostsee, allerdings zu Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. "Wir haben in der vergangenen Saison erlebt, wie schwer es ist, in Rostock zu spielen", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Das Spiel werde eine große Herausforderung, "aber natürlich ist der Einzug in die 2. Runde unser Ziel".