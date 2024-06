Do 06.06.24 | 11:33 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin müssen den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft ohne Spielmacher Martin Hermannsson schaffen. Der Isländer fehlt den Berlinern im entscheidenden fünften Halbfinale gegen die Niners Chemnitz am Donnerstagabend ( 18:30 Uhr, live im Stream bei rbb|24 ) aufgrund einer Wadenverletzung.

Spiel fünf der Halbfinalserie zwischen Alba Berlin und den Niners Chemnitz am Donnerstag live im Stream (Tippoff: 18:30 Uhr).

Hermannsson ist nach Matteo Spagnolo und Ziga Samar schon der dritte Point Guard, auf den die Berliner verletzungsbedingt verzichten müssen und hatte am Dienstag in Chemnitz mit seiner starken Leistung in der Schlussphase maßgeblich dazubeigetragen, dass Alba das Entscheidungsspiel erzwingen konnte.

Zudem ist der Einsatz von Kapitän Johannes Thiemann wegen einer "hartnäckigen Reizung des Patellasehnenansatzes" fraglich, wie Alba wenige Stunden vor Anpfiff mitteilte. Die Mannschaft von der Spree will erst unmittelbar vor der Partie darüber entscheiden, ob der Weltmeister spielen kann. In der Best-of-Five-Serie zwischen dem Hauptstadt-Club und den Sachsen steht es 2:2.

