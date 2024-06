Trotz des am Ende hohen Ergebnisses war Trainer Manuel Meister mit der Leistung in der ersten Halbzeit nicht vollends zufrieden. "Da waren wir eigentlich nicht so gut und haben ein wenig fahrig gespielt", sagt er.

Der Treffer zum 1:0 in der 10. Minute durch Geburtstagskind Anouk Westphal, die an diesem Tag 18 Jahre alt wurde, sei deshalb etwas glücklich gewesen. Im weiteren Verlauf wurde Hertha aber stärker und erhöhte durch Elfie Wellhausen (43.) und Senanur Yavuz (45.+2) noch vor der Pause auf 2:0.

Damit beenden die blau-weißen Frauen ihre erste Saison in der Regionalliga Nordost auf dem sechsten Platz. "Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Trotzdem war die Delle nach der Winterpause zu hoch. Aber wir haben am Ende mehr Siege als Niederlagen und eine positive Tordifferenz. Mit so einer jungen Mannschaft, muss man da schon zufrieden sein", zieht Meister Fazit.

Für Berolina Mitte stand hingegen der Wiederabstieg bereits vor der Partie fest. Für sie geht es nun zurück in die Berlin-Liga.