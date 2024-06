So 02.06.24 | 17:39 Uhr

Das Frauen-Team des 1. FC Union Berlin hat die Saison ohne Punktverlust beendet. Am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost schlugen sie den Bischofswerdaer FV auf dem heimischen Fritz-Lesch-Sportplatz deutlich mit 6:0 (4:0) und feierten somit den 22. Sieg im 22. Spiel und eine abschließende Tordifferenz von +140.

Auch ohne die beiden Nationalspielerinnen Naika Reissner und Athanasia Moraitou, die derzeit für Österreich und Griechenland im Einsatz sind, war der Sieg gewohnt ungefährdet. Unions Top-Stürmerin Sarah Abu Sabbah schnürte zum Regionalliga-Saisonabschluss noch einmal einen Dreierpack (13., 64. und 73.) und beendet die Spielzeit als Torschützenkönigin mit beeindruckenden 42 Treffern. Außerdem trafen Anouk Blaschka (3.) und Celine Frank (12. und 32.) für das Team von Trainerin Ailien Poese.

Die ungefährdete Meisterschaft der Eisernen Ladies stand bereits zuvor fest, doch die wichtigsten Partien stehen erst noch bevor: Am 9. und 16. Juni geht es in die Aufstiegsspiele gegen den SV Henstedt-Ulzburg. Im Hinspiel haben die Berlinerinnen Heimrecht, die Siegerinnen steigen in die 2. Bundesliga auf.