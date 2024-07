Alba Berlin startet mit einem Top-Duell in die kommende Saison im internationalen Basketball. Der deutsche Vizemeister bekommt es zum Auftakt der Euroleague am 3. Oktober (18:45 Uhr) mit Titelverteidiger Panathinaikos Athen zu tun. Am 11. Oktober (20:30 Uhr) folgt das erste Auswärtsspiel beim FC Barcelona. Das teilten die Berliner am Montag nach Veröffentlichung der Spielpläne mit.

Insgesamt stehen in dem Europacup 34 Hauptrundenspiele für Alba an. Die Prestige-Duelle gegen den deutschen Meister FC Bayern wurden für den 14. November (20:30 Uhr) in München und 24. Januar (20 Uhr) in Berlin angesetzt. Beendet wird die Hauptrunde mit dem Spiel bei Paris Basketball am 10. April (20:45 Uhr). Das Final Four findet vom 23. bis 25. Mai statt. In der vergangenen Saison hatte Alba mit nur fünf Siegen den 18. und letzten Platz belegt.