Seit dem späten Dienstagabend stehen die Viertelfinalpaarungen der laufenden Fußball-EM 2024 endgültig fest. Somit ist nun auch klar, dass die Nationalmannschaften der Niederlande und der Türkei am kommenden Samstag, den 06. Juli (21 Uhr) in Berlin um eines der vier Halbfinal-Tickets spielen werden. Es ist – neben dem Finale am 14. Juli – eines von noch zwei EM-Spielen, die im Berliner Olympiastadion ausgetragen werden und ein Aufeinandertreffen, das sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen viel Leidenschaft verspricht.

Am Dienstagabend setzten sich die beiden Mannschaften in ihren Achtelfinalspielen durch und sicherten sich so den Einzug in die Runde der letzten acht Mannschaften bei dieser EM. Während sich die Niederlande wenig überraschend und ohne große Probleme mit 3:0 gegen Slowenien durchsetzte, kam der Viertelfinaleinzug der türkischen Auswahl durchaus überraschend. In einem spannenden Spiel setzte sich der Underdog nach früher Führung mit 2:1 gegen den Geheimfavoriten Österreich durch. Damit komplettieren die beiden Mannschaften das Viertelfinal-Teilnehmerfeld, das sonst noch aus Deutschland, Spanien, Portugal, Frankreich, England und der Schweiz besteht.

Während die Niederlande auf dem Platz als Favorit in das Spiel gehen wird, dürfte das Stimmungsduell in und um das Stadion definitiv ausgeglichen werden. Auf Seiten der Türkei verfolgt die große türkische Community in Berlin bereits die gesamte bisherige Europameisterschaft leidenschaftlich – Autokorsos nach den Erfolgen ihrer Mannschaft inklusive.

Aber auch der Anhang der Niederlande hat in Berlin bereits bleibenden Eindruck hinterlassen. Rund um ihr Gruppenspiel gegen Österreich beeindruckten mehrere zehntausend Fans der Niederlande nicht nur, aber auch mit einem ebenso stimmungsvollen wie friedlichen Fanmarsch hin zum Olympiastadion.