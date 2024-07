Der 1. FC Union Berlin hat seinen Fans am Samstagabend ein großes Spektakel geboten. Im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei spielten die Eisernen im Test 4:4-Unentschieden gegen die Glasgow Rangers aus Schottland.

Bei Union tat sich vor allem Janik Haberer als doppelter Torschütze hervor. Wenig überzeugend präsentierte sich dagegen die Abwehr der Eisernen. Weil auch die Schotten, die bereits in einer Woche in die Saison starten, schwach verteidigten, entwickelte sich ein launiger Sommerkick.

Die Bundesliga-Vorbereitung nimmt Fahrt auf: Am Samstag reist der 1. FC Union für ein Trainingslager ins österreichische Längenfeld. Coach Bo Svensson will flexibel sein, zumal personelle Fragezeichen bleiben. Worauf es für die Eisernen ankommen wird.

Worauf es für Bo Svensson und den 1. FC Union Berlin in der Vorbereitung ankommt

Vor Trainingslager in Österreich

Durch einen Konter kam Union zum ersten Treffer des Spiels: Benedict Hollerbach verzögerte links mit einem Dribbling und flankte dann auf den völlig allein in den Strafraum einlaufenden Haberer, der am langen Pfosten aus etwa sechs Metern per Volley traf (5.).

Die Gäste glichen allerdings schon kurze Zeit später aus: Mohammed Diomande passte zu Stürmer Dessers, der sich um Unions Verteidiger Danilo Doehki drehte, anschließend den herauslaufenden Torwart umkurvte und den Ball zum Ausgleich ins Tor schob (14.). Anschließend bekam Union einen äußerst schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen. Ein Rangers-Verteidiger hatte einen Schussversuch von Jorbe Vertessen mit einer Grätsche geblockt - der Schiedsrichter interpretierte ein Foul in die Szene. Jordan verwandelte den Strafstoß sicher zum zwischenzeitlichen 2:1 (21.).