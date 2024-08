Der BFC Dynamo hat nach einem enttäuschenden Saisonstart in der Regionalliga Nordost seinen ersten Sieg in dieser Spielzeit gefeiert. Gegen den ZFC Meuselwitz feierten die Berliner am Samstag einen deutlichen 4:0-Sieg. Damit finden sie sich mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen in der oberen Tabellenhälfte wieder. Luckenwalde spielte gegen Chemie Leipzig beim 0:0 - und damit zum dritten Mal in Folge Remis.

Nach einer überlegenen Anfangsphase brachte McMoordy Hüther den BFC früh in Führung. Bereits in der 15. Minute legte Henry Crosthwaite den Ball stark in die Mitte, wo Hüther aus kurzer Entfernung nur noch einschieben musste. Weiterhin blieben die Berliner klar spielbestimmend und ließen den Meuselwitzern spielerisch kaum Luft zum atmen. Nach einem Fehler von ZFC-Torhüter Lukas Sedlak fiel Ivan Knezevic der Ball vor die Füße, der in der 39. Minute zum 2:0-Pausenstand traf.

Direkt nach der Pause erhöhten die Berliner erneut. Einen Eckball von Ben Meyer köpfte Karim El Abed unbedrängt ein (51.). Den Schlusspunkt setzte Rufat Dadashov mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand (83.).