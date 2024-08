Viktoria Berlin ist souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Die Berlinerinnen gewannen gegen den SV Henstedt-Ulzburg am Sonntagnachmittag mit 4:1 (0:0). In der 69. Minute geriet Viktoria in Rückstand, glich aber durch Nina Ehegötz schnell aus (74. Minute). Nur zwei Minuten später brachte Kim Gina Luisa Urbanek Viktoria erstmals in Führung (76.). Ein Eigentor von Vera Homp (78.) und der Treffer von Trinity Künzel sorgten für den Endstand (81.).

Die BSG Stahl Brandenburg musste sich dagegen bereits in der ersten Runde des Pokals verabschieden. Die Brandenburgerinnen verloren gegen den Kieler MTV deutlich mit 1:5 (0:2). Nach 77 Minuten lag Stahl Brandenburg schon mit 0:5 hinten, ehe Amy Lemme den Ehrentreffer schoss.