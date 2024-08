Bernd Henke - Member Of IFFHS 14770 Brandenburg an der Havel Samstag, 17.08.2024 | 18:35 Uhr

Gratulationfür die HERTHA BSCFrauen Ein heisser Tip für die Fans der 1.goole Frauenbubeslia. Am Sonntag, den 18. August 2024, steht ein besonderes Testspiel auf dem Programm: Der 1. FFC Turbine Potsdam empfängt eine Landesauswahl der Provinz Guangdong.



Diese Begegnung bietet den Fans nicht nur die Gelegenheit, ihr Team in der Saisonvorbereitung zu unterstützen, sondern auch, internationalen Fußball auf heimischem Boden zu erleben. Die chinesische Landesauswahl der Provinz Guangdong, die sich ebenfalls in der Vorbereitung befindet, wird den Brandenburgerinnen sicherlich einen spannenden Wettkampf bieten. Das Duell verspricht, nicht nur sportlich interessant zu werden, sondern auch einen kulturellen Austausch zwischen den beiden Fußballnationen zu fördern.



Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr im Sportforum der Waldstadt in Potsdam. Fans und Interessierte sind herzlich eingeladen, sich dieses Fußballhighlight nicht entgehen zu lassen und ihr Team lautstark zu unterstützen.