Am Samstag (15.30 Uhr) startet der 1. FC Union in die Bundesliga-Saison. Zum Auftakt steht dabei für den neuen Trainer Bo Svensson direkt ein ganz besonderes Duell an. In Mainz kehrt er zurück an seine alte Wirkungsstätte.

In der vergangenen Saison sah es für den 1. FSV Mainz 05 lange so aus, als wäre der Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr zu vermeiden. Bis weit nach der Winterpause steckten sie tief im Tabellenkeller fest. Doch zum Saisonende starteten die Mainzer eine unglaubliche Serie, blieben neun Spiele in Folge ungeschlagen und retteten - genauso wie Union - mit einem Sieg am letzten Spieltag (3:1 in Wolfsburg) den Klassenerhalt.

Das sei mit Neuzugang Kaishu Sano in Ansätzen gelungen. Im Pokal gegen Wiesbaden zeigte der Japaner eine extrem starke Leistung. Und doch hat die Verpflichtung den Verein in eine schwierige Situation gebracht, denn so gut Sano sich auf dem Platz eingefügt hat, so umstritten ist er daneben - aufgrund eines Vorfalls in seiner Heimat.

Auch die Vorbereitung sei nun nicht schlecht gelaufen, berichtet Gegner-Expertin Mara Pfeiffer. "Gerade das letzte Testspiel zuhause gegen Montpellier war gut. Und auch im Pokal haben sie die knifflige Aufgabe gegen einen Drittligisten in der Verlängerung dann gut gelöst (3:1 gegen Wehen Wiesbaden, Anm. d. Red.)", so die Journalistin.

Sano war in der Sommerpause nach Vergewaltigungsvorwürfen in Tokio festgenommen worden und saß 16 Tage lang in Untersuchungshaft, bevor die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen einstellte. Für die Vereinsverantwortlichen von Mainz 05 galt die Sache damit als geklärt, nicht aber für die aktive Fanszene. Diese veröffentlichte nun vor dem Pokalspiel gegen Wiesbaden ein Statement. "Darin werfen sie dem Verein vor, dass er nicht transparent genug mit der Geschichte umgeht und dass die Unschuldsvermutung nicht unbedingt bedeutet, dass die Frau gelogen haben muss", erklärt Pfeiffer.

Für deutlich mehr Freude auf den Rängen wird am Samstag ein alter Bekannter sorgen. Unions neuer Trainer Bo Svensson kehrt mit den Köpenickern an seine alte Wirkungsstätte zurück. Sieben Jahre lang war er Spieler von Mainz 05 und stand später dann auch noch einmal rund sieben Jahre - mit Unterbrechungen - als Coach des FSV an der Seitenlinie. "In Mainz sind alle schon sehr emotional. (...) Er war so lange so eng mit dem Verein verbunden. Für ihn wird es bestimmt ein komisches Gefühl sein, plötzlich auf der anderen Trainerbank zu sitzen", sagt die Gegner-Expertin.

Auch wenn sie ihn in Mainz vermissen: Der aktuelle Trainer Bo Henriksen trägt nicht nur den selben Vornamen, sondern ist auch deutlich erfolgreicher als Svensson. Die 05er verloren nur zwei der 13 Bundesliga-Spiele unter seiner Regie, punkteten also 11-mal (6 Siege und 5 Remis). In der Henriksen-Tabelle (ab dem 13. Februar 2024) belegt der FSV Rang 5, holte einen Punkt mehr als der FC Bayern in diesem Zeitraum.