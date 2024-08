Ginge es nur nach den Zahlen, dürfte die Sache klar sein. Schließlich hat der 1. FC Union Berlin in seiner kompletten Bundesliga-Historie noch keine einzige Begegnung an einem zweiten Spieltag verloren. Überhaupt gab es an den ersten zwei Spieltagen gerade einmal eine einzige Niederlage. Im ersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte setzte es ein 0:4 gegen RB Leipzig. Ansonsten: Drei Siege, vier Remis.

Und es kommt noch besser für alle Union-Fans. Gegen Bundesliga-Aufsteiger haben die Berliner in zehn Partien bei sieben Siegen und drei Remis kein einziges Mal verloren. Zudem ist der FC St. Pauli so etwas wie ein Lieblingsgegner der Köpenicker. Gegen keine andere Mannschaft gelangen Union in der zweiten Liga mehr Heim-Tore (24 in zehn Spielen) oder Heim-Siege (8 von zehn). Gute Vorzeichen also für das erste Bundesliga-Duell der beiden Klubs.