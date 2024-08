Über die Einigung zeigte sich Herthas Sportdirektor in einer Vereinsmitteilung sehr erfreut: "Linus stammt aus unserer Akademie, ist sehr ambitioniert und hat großes Potential. Wir sind daher sehr froh, dass wir ihn auch in Zukunft im blau-weißen Trikot bei Hertha BSC sehen werden."

Sein erstes Pflichtspiel als Hertha-Trainer endete für Cristian Fiél ernüchternd. Mit 1:2 mussten sich die Blau-Weißen dem SC Paderborn zum Saisonauftakt geschlagen geben. Am Tag danach erläutert Fiél seine Sicht auf das Spiel und seine Mannschaft.

"Wir haben es gestern nicht so auf die Platte gekriegt, wie wir wollten"

Gechter selbst wird wie folgt zitiert: "Hertha ist mein Verein, hier bin ich großgeworden und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir zusammen weitermachen."

Der 1,91 Meter große Innenverteidiger ist seit 2015 bei der Hertha und absolvierte sein Profidebüt im September 2021. In der vergangenen Saison kam er auf 16 Einsätze. Am ersten Spieltag der neuen Spielzeit stand Gechter in der Startelf.