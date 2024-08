In der insgesamt ausgeglichenen, zweiten Halbzeit hatte zunächst Viktorias Oleg Skakun die große Chance auf das 2:0 (47.). Der Ukrainer scheiterte jedoch am gut reagierenden Erfurter Schlussmann Lorenz Otto. In der 77. Minute war es schließlich ein Freistoß für die Gäste, in dessen Folge Lerche zum letztlich verdienten Ausgleich treffen konnte. Die Schlussphase brachte keine nennenswerten Möglichkeiten mehr mit sich.

In der Tabelle liegt Viktoria vor den weiteren Partien des zweiten Spieltags mit nun vier Punkten auf Rang zwei direkt hinter Tabellenführer Erfurt, das ebenfalls vier Punkte aber das bessere Torverhältnis aufweist.