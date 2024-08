An der Fabel-Spielzeit , die die "Eisernen Ladies" 2023/24 ablieferten, hatte die 24-Jährige großen Anteil: Mit der perfekten Bilanz von 22 Siegen aus 22 Spielen stieg der 1. FC Union aus der Regionalliga Nordost in die zweite Fußball-Bundesliga auf . Abu Sabbah, 2023 vom Bundesliga-Absteiger SV Meppen nach Köpenick gewechselt, netzte 42 Mal. Die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese beendete die Spielzeit mit einem Torverhältnis von 145:5 – die Rekorde purzelten.

Nach dem Durchmarsch in die zweite Bundesliga wollen die Köpenickerinnen nun den nächsten Angriff auf die Tabellenspitze starten: "Wir haben einen guten Zweitliga-Kader und dementsprechend können wir selbstbewusst in die Saison gehen", sagt Poese. "Wir werden schauen, wie uns der Start gelingt und dann nach und nach unsere Ziele formulieren."

Zum Auftakt reisen die "Eisernen Ladies" am Dienstag (18:30 Uhr) im DFB-Pokal zum Zweitliga-Konkurrenten FSV Gütersloh. Am Samstag (13 Uhr) empfangen sie den Hamburger SV für das erste Liga-Duell im Stadion an der Alten Försterei, wo die Frauen in dieser Saison all ihre Heimspiele austragen werden. "Die Fans in der Alten Försterei werden uns tragen", hofft Abu Sabbah.