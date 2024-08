Charlotte Berlin-Brandenburg Freitag, 02.08.2024 | 17:15 Uhr

Dass zugrundeliegende Problem ist vielerorts in Brandenburg auch, dass Vereine wie Dienstleister betrachtet werden. Ehrenamt & auch aktive Gestaltung hat leider in den Kommunen wenig Tradition.



Ich selbst war viele Jahre im ehrenamtlichen Vorstand eines Brandenburger Vereins und habe mich dort zudem in der Bildungsarbeit engagiert. Was von den Mitgliedern und den Zielgruppen gern in Anspruch genommen wurde. Selbst in die Verantwortung gehen wollten und wollen aber sehr wenige.