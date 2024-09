Alba Berlin hat sich in der Basketball-Bundesliga für die Auftaktpleite in Hamburg rehabilitiert. Die ersatzgeschwächten Berliner gewannen ihr erstes Heimspiel vor 9.085 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof gegen die EWE Baskets Oldenburg deutlich mit 105:70 (48:39).

Beste Berliner Werfer am Samstagabend waren Martin Hermannsson mit 20 und Trevion Williams mit 16 Punkten. Mit Gabriele Procida (Knöchel), Matt Thomas (Knie), Malte Delow (Gehirnerschütterung), Tim Schneider (Augen-OP) und Ziga Samar (Reha nach Achillessehnenriss) fehlte Trainer Israel Gonzalez ein Quintett.