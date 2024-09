Alba verliert Bundesliga-Auftakt in Hamburg deutlich mit 80:97

Fehlstart in die neue Saison

So 22.09.24 | 20:10 Uhr

Den Start in die neue Saison hätte sich Alba Berlin sicherlich anders vorgestellt. In Hamburg gab es eine verdiente Niederlage. Die Berliner liefen fast die gesamte Zeit einem Rückstand hinterher und offenbarten viele Probleme.

Die Basketballer von Alba Berlin haben zum Auftakt der neuen Spielzeit in der Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der deutsche Vizemeister verlor auswärts bei den Towers Hamburg klar mit 80:97 (44:48). Bester Berliner Werfer war Jonas Mattiseck mit zwölf Punkten.

Die Berliner starteten in der Inselpark Arena mit zwei Neuzugängen in der ersten Fünf in die Saison. William McDowell-White und Trevion Williams waren im Sommer gekommen, um unter anderem die schmerzhaften Abgänge von Johannes Thiemann und Sterling Brown kompensieren zu können. Alba-Trainer Israel Gonzalez musste zudem mit Gabriele Procida, Malte Delow, Matt Thomas, Tim Schneider und Ziga Samar auf gleich fünf verletzte Spieler verzichten.