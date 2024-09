Der Berliner Maximilian Schachmann ist bei der Straßenrad-WM in Zürich mit der deutschen Mixed-Team-Staffel nur hauchdünn an der Goldmedaille vorbeigeschrammt. Schachmann, Franziska Koch, Liane Lippert, Antonia Niedermaier, Miguel Heidemann und Marco Brenner mussten sich in der Schweiz im 53,7 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren lediglich Australien geschlagen geben, im Ziel fehlten ganze 85 Hundertstel Sekunden zum Sieg.

"0,8 Sekunden sind zwar ärgerlich, aber nachher ist man immer schlauer. Ich denke, wir hätten es nicht besser machen können und haben uns nichts vorzuwerfen", sagte Niedermaier nach der Siegerehrung. "Wir sind ein gutes Rennen gefahren und haben das Bestmögliche herausgeholt." Auch Brenner war nach seiner Mixed-Staffel-Premiere "hochzufrieden mit dem Ergebnis. Die Frauen haben wie erwartet geliefert, und wir Männer waren besser als erwartet". Heidemann sagte: "Es hat einfach Spaß gemacht."