Zwischen dem 20. und 22. September treten in der Berliner Arena am Ostbahnhof "Team Europe" gegen "Team World" im Tennis an. Dabei wurden jeweils sechs Spieler von den Mannschaftskapitänen Björn Borg (Europa) und John McEnroe (Welt) für die Teams nominiert.

Insgesamt wird es zwölf Spiele geben. An jedem Tag drei Einzelpaarungen und ein Doppel, gespielt wird im Best-Of-Three-Modus. Für den Gesamtsieg braucht ein Team 13 Punkte. Die Punktevergabe ist dabei gestaffelt: Für einen Erfolg am Freitag erhält man einen Zähler, am Samstag zwei und am Sonntag drei Punkte. Die genauen Ansetzungen werden kurzfristig bekannt gegeben.

Von den insgesamt sechs Laver Cups konnte "Team Europe" vier für sich entscheiden. In den beiden letzten Jahren jedoch gewann "Team World". Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, war bei allen vier Erfolgen seines "Team Europe" dabei und ist somit Rekordspieler des Wettbewerbs.