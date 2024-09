3. Liga - Cottbus-Trainer Wollitz erwartet in Stuttgart den spielerisch stärksten Gegner

Der Aufwärtstrend in Cottbus ist unverkennbar. Sah es zu Saisonbeginn noch nach Angsthasen-Fußball aus, zeigen die Lausitzer immer mehr ihre spielerische Klasse. Die wird jetzt dringend benötigt. Von Andreas Friebel

Der Ärger ist groß: Bevor Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag, auf der wöchentlichen Pressekonferenz, über den künftigen Gegner reden will, liässt er erstmal Dampf ab. Im Fokus seines Unmutes steht der Rasenplatz in der Parzellenstraße. Der sei "katastrophal", so Wollitz. "Er war weder gemäht, noch abgekreidet."

Während sich das LEAG Energie Stadion und der Platz am angrenzenden Eliaspark in Vereinsbesitz befinden, ist die Parzellenstraße im Eigentum der Stadt Cottbus. Der Sportstättenbetrieb kümmert sich um die Pflege. Der Drittligist trainiert dort regelmäßig. Gespräche mit den Verantwortlichen hätten aber nichts gebracht, so Wollitz gegenüber rbb|24. "Es zermürbt mich, immer wieder gegen Windmühlen anzukämpfen. Und ich frage mich, wieso kein Interesse besteht, dort vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen." Eine Anfrage an die Pressestelle der Stadt blieb am Donnerstagnachmittag zunächst unbeantwortet. Der schlechte Zustand des Trainingsplatzes ist aber derzeit der einzige Grund, weshalb sich die Laune des Cheftrainer verfinsterte. Sportlich steht sein Team nach dem 3:0-Auswärtssieg in Verl im Mittelfeld der dritten Liga und ist damit im Soll. "Wir haben jetzt drei Top-Auswärtsspiele gezeigt, die wir alle drei hätten gewinnen müssen." Die Lausitzer kassierten zu Monatsbeginn ein unglückliches 1:2 in Wiesbaden. Dann folgte der Sieg im Landespokal beim SV Babelsberg (3:2) und am Sonntag nun der Dreier in Verl.

Taktikwechsel zum Erfolg

Energie ist nicht mehr zu vergleichen mit den Auftritten zu Beginn der Saison, als es drei Niederlagen am Stück gab. Wobei die Pokalpleite gegen Bundesligist Bremen so etwas wie ein Schlüsselmoment war. "Wir haben uns am Dienstag nach diesem Spiel zusammengesetzt. Heraus kam, dass wir künftig mutiger auftreten wollen", sagt Claus-Dieter Wollitz. Mit anderen Worten: Cottbus hat seine Taktik umgestellt. Statt abzuwarten, kehrten die Lausitzer zu ihrem aus der Regionalliga bewährten offensiven Fußball zurück. Damit entstand erheblich mehr Torgefahr. Bestes Beispiel ist Außenbahnspieler Maximilian Krauß, der in Verl gleich zwei Treffer erzielte. "Er hat neues Selbstvertrauen bekommen, aber auch Phil Halbauer spielt auf der linken Außenbahn überragend", lobt der Coach. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist die gestiegene Laufbereitschaft. Kam die Cottbuser Mannschaft zu Saisonbeginn in Summe auf etwa 105 Kilometer, waren es in Verl über 120 Kilometer.

Stuttgart wird "alles abverlangen"

Und viel Einsatz wird auch am Wochenende bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart (Samstag, 14 Uhr) von Nöten sein, wenn das Team Wollitz den Positiv-Trend fortsetzen will. Denn die Schwaben sind aktuell der beste Aufsteiger und stehen mit acht Punkten auf Rang sieben. Die Bilanz: Zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. "Ich glaube, Stuttgart ist spielerisch die beste Mannschaft, auf die wir in dieser Saison bislang getroffen sind. Ihre Leistung ist eine Eins mit Sternchen", sagt der Energie-Trainer. "Sie werden uns alles abverlangen. Trotzdem hoffe ich auf ein gutes Ende für uns." Verzichten muss Wollitz am Samstag auf Romarjo Hajrulla (Adduktoren) und Joshua Putze (Achillessehne). Fragezeichen gibt es hinter Jan Shcherbakovski und Jonas Hofmann, die wieder ins Training eingestiegen sind. Null Aussichten, noch einmal im Energie-Trikot aufzulaufen, hat unterdessen Paul Milde. Der Abwehrspieler sollte im Sommer abgegeben werden. Ein Wechsel kam aber nicht zustande. Dass der 29-Jährige nun seinen Vertrag "absitzt", findet sein Trainer nicht gut. "Solange ich hier in Cottbus bin, wird er keine Sekunde mehr spielen", machte Wollitz am Donnerstag klar.

