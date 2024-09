Es ist März 2014. Unter den sportlichen Leitern der Bundesliga-Vereine ist eine richtungsweisende Diskussion entbrannt. Sollte man die U23-Mannschaften auflösen, damit der Fokus noch mehr auf die Jugendmannschaften gerichtet werden kann, um deren Spieler gezielter an die Bundesliga heranzuführen? Leverkusens damaliger Sportdirektor Rudi Völler vertritt einen klaren Standpunkt: "Wir mussten erkennen, dass unseren Toptalenten der Sprung in die Bundesligamannschaft nicht über eine zweite Mannschaft in der vierten Liga gelingen kann", sagte er damals dem Sportinformationsdienst.

Aber wozu brauchen Profi-Vereine eine U23? Welche Rolle spielt sie in der Nachwuchsförderung? Was kostet das die Klubs, welche Spieler profitieren, und warum verzichtet der 1. FC Union nach wie vor bewusst auf eine zweite Mannschaft?

Die Mitgliederversammlung des Ligaverbandes stimmt einem Antrag von Bayer 04 zu. Es eröffnet die Möglichkeit, dass Bundesligisten ihre 2. Mannschaften vom Spielbetrieb abmelden dürfen. Eintracht Frankfurt folgt dem Antrag. In den folgenden Jahren lösen auch der 1.FC Union, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg ihre U23 auf. "Ich kann mich noch gut an die Diskussion, die damals in der Liga aufkam, erinnern", sagt Benjamin Weber, heutiger Sportdirektor von Hertha BSC und damaliger Leiter der blau-weißen Nachwuchsabteilung: "Für uns stand es aber nie zur Diskussion."

Zahlreiche Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit unterstreichen den Erfolg dieses Konzepts. Die Liste der Spieler, die über das NLZ beziehungsweise die U23 den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben, ist lang. 14 Spieler des aktuellen Zweitligakaders kommen aus dem eigenen Nachwuchs. Viele davon gingen den Zwischenschritt über die "Hertha Bubis" wie etwa Pascal Klemens, Marton Dardai oder Derry Scherhant – auch wenn sie auf den ersten Blick zeitweise nur in der vierten Liga gespielt haben.

"In erster Linie muss sie den Übergang vom Jugendfußball in den Männerfußball sicherstellen", betont Benjamin Weber. Für Hertha BSC ist die eigene U23 keine zweite Profimannschaft. Vielmehr wird sie als höchste Ausbildungsmannschaft angesehen und gehört damit zum Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Vereins. Deswegen sei es wichtig, dass es einen engen Austausch zwischen Profimannschaft und der Akademie gebe, "weil nur so kannst du die Mannschaft auch sinnvoll und zielgerichtet nutzen, um deinen talentierten jungen Spielern früh Männerfußball zu ermöglichen", erklärt Weber.

Die Regel ist das allerdings nicht, weshalb Herthas "Reserve" den Talenten zunächst einmal eine Perspektive geben soll. Spieler, die im letzten Jahr in der U19-Bundesliga auflaufen, allerdings noch Entwicklungszeit benötigen, bleiben dem Verein so erhalten und dürfen sich ein bis zwei Jahre im Regionalliga-Wettbewerb beweisen und entwickeln. Gäbe es die U23 nicht, müssten die jungen Spieler, die es nicht direkt in den Profibereich schaffen, verliehen werden oder den Verein ganz verlassen.

In der vergangenen Saison hatte dies nicht so gut funktioniert. Hertha II hing lange im Tabellenkeller fest. Das Team musste um den Ligaverbleib bangen, was aber personell auch darauf zurückzuführen war, dass viele Jugendspieler wie Pascal Klemens, Ibrahim Maza oder Bence Dardai direkt den Sprung zu den Profis geschafft hatten.

Ein wichtiger Baustein für die U23 beim Heranführen an den Männerfußball ist laut Weber der Wettkampfmodus in der Liga. Stimmen, die nach einer eigenen Spielklasse für Zweitvertretungen der Profiklubs rufen, wie das bereits in England oder den Niederlanden der Fall ist, erteilt Benjamin Weber eine Absage, "weil die Spieler nur im regulären Ligabetrieb diese Drucksituationen von Auf- und Abstieg spüren". Eine eigene Liga für U21- oder U23-Reservemannschaften wäre für Herthas Sportdirektor nichts anderes als die Verlängerung des Jugendbereichs.

2016, nach dem ersten Abstieg in die Regionalliga, löste der Verein aus der Lausitz seine zweite Mannschaft auf und meldete sie vom Spielbetrieb ab. Für den damals finanziell angeschlagenen Klub lag der Hauptgrund vor allem an den immensen Kosten, erklärt Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht heute. "Grundsätzlich wäre die Einrichtung einer U23 zu begrüßen", weil man so einen besseren Übergang für den Nachwuchs in den Profibereich herstellen könne. Zumal die jungen Spieler in der ersten Mannschaft meist nur wenig Einsatzzeit bekämen, erklärt Scharfenberg-Hecht.

Sollte sich Energie Cottbus in den kommenden Jahren in der dritten Liga etablieren und langfristig auch der Weg in die zweite deutsche Spielklasse möglich sein, so würde laut Scharfenberg-Hecht dieses Thema möglicherweise wieder auf die Tagesordnung kommen. Aber: "Das wäre eine Wunschvorstellung." Man wolle zunächst einmal demütig bleiben. "Vor dreieinhalb Jahren waren wir fast am Ende, jetzt haben wir das Ziel, die Klasse zu halten." Man wolle sich kontinuierlich weiterentwickeln. In der zweiten Liga hätte man andere Strukturen, die helfen würden, eine U23 erneut aufzubauen.

Aber wie verfährt man in Cottbus mit Talenten, die aus dem NLZ kommen und nicht sofort den Sprung in die erste Mannschaft schaffen? "In der Regel ist ein Leihgeschäft immer ein gangbarer Weg", sagt Scharfenberg-Hecht: "Wenn man davon überzeugt ist, dass ein Spieler das Potenzial hat, dritte Liga zu spielen, dann behält man ihn."

So geschehen bei Energie-Talent Edgar Kaizer. Als 19-Jähriger wurde der Innenverteidiger zu Regionalligist FSV Luckenwalde verliehen, spielte dort eine starke Saison und hat es nun in den aktuellen Drittligakader der Lausitzer geschafft.