In einem von vielen Toren geprägten Fußballspiel hat die VSG Altglienicke am Mittwochabend ihren dritten Saisonsieg in der Regionalliga Nordost eingefahren. Mit 4:2 (1:0) gewannen die Berliner ihr Heimspiel gegen die bis dato noch ungeschlagene Mannschaft von Carl Zeiss Jena.

Vier Tage nach dem überraschend deutlichen Sieg im Landespokal gegen Viktoria Berlin ging Altglienicke am Mittwochabend in der 31. Minute durch Grace Bolufe erstmals in Führung. Es war der einzige Treffer bis zur Pause, dem in der zweiten Halbzeit allerdings insgesamt fünf weitere folgten. Zunächst drehte dabei Carl Zeiss Jena die Partie: Joel Richter (48. Minute) und Erik Weinhauer (61.) trafen erst zum 1:1-Ausgleich und bescherten den Gästen anschließend die Führung.

Aber auch Altglienicke bewies Nehmerqualitäten und drehte die Partie ein zweites Mal. Per Doppelschlag brachten Patrick Kapp (74.) und Benedict Laverty (78.) die Gastgeber gegen den Tabellenführer mit 3:2 in Führung. Shawn Kauter besiegelte mit seinem Treffer zum 4:2 (83.) abschließend die erste Saisonniederlage für die Gäste aus Jena, die zuvor alle ihre sechs bisherigen Spiele der diesjährigen Regionalligasaison gewonnen hatten.