Die Potsdam Royals haben das Playoff-Viertelfinale der German Football League (GFL) ohne große Probleme gemeistert. Gegen die Allgäu Comets setzten sich die Potsdamer mit 84:20 durch und ziehen damit ins Halbfinale ein.

Im ersten Quarter traten die Gäste aus dem Allgäu noch gut positioniert an und machten es den Royals schwer. Ohne Scores ging es ins zweite Quarter, in dem sich die Royals dann wesentlich besser zur Wehr setzten und richtig im Spiel angekommen zu sein schienen. Die Comets konnten zwar zwei Touchdowns auf Nate Stewart anbringen, am Ende des Quarters stand dann aber trotzdem eine 40:14-Führung für Potsdam.