Die Füchse Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der Vizemeister der vergangenen Saison siegte in hitziger Atmosphäre und mit viel Mühe beim ThSV Eisenach mit 41:35 (19:17). Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel und Tim Freihöfer mit je zwölf Toren.

Der erste nationale Titel in der neuen Handball-Saison geht an die Füchse Berlin. Die Hauptstadt-Handballer setzten sich in einem packenden Spiel gegen den Doublesieger SC Magdeburg durch und sicherten sich den Supercup - zum ersten Mal überhaupt.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Berliner weiter auf das Tempo und Eisenach kam nicht mehr mit. Nach gut 40 Minuten war der Vorsprung auf 28:22 angewachsen. Doch die Gastgeber kämpften und die Füchse kassierten zu viele Zeitstrafen. Eisenach kam zwar wieder heran, aber die Gäste behielten einen kühlen Kopf.

Am Donnerstag (12.09., 20:45 Uhr) steht für die Füchse der erste Champions-League-Spieltag gegen MKB Veszprem KC an. In der Liga geht es dann am Sonntag (15.09., 18 Uhr) weiter, wenn Leipzig zu Gast ist.