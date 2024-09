Die Füchse Berlin haben am dritten Spieltag in der Handball-Bundesliga ihre erste Niederlage eingesteckt. Nach einer schwachen Defensivleistung verloren die Berliner am Sonntag bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 35:38 (17:21). Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson, Mathias Gidsel und Tim Freihöfer mit je neun Toren.

Die Partie war von Beginn an temporeich, was die Füchse zu einigen technischen Fehlern verleitete. So mussten die Gäste schnell einem Rückstand hinterherlaufen. Es blieb trotzdem eng und nach neun Minuten brachte Andersson erstmalig die Füchse in Front (7:6).