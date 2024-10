Die Potsdam Royals konnten am Samstag ihren Meistertitel in der German Football League (GFL) gegen die Dresden Monarchs verteidigen. Royals-Präsident Jens Thorsten Müller über eine perfekte Saison und die Zukunft seines Starspielers.

Ja, das haben wir auch im letzten Jahr so zelebriert nach dem Gewinn des German Bowls. Wir freuen uns darauf, mit den Menschen, die uns durch die gesamte Saison begleitet und angefeuert haben, die Meisterschaft zu feiern. Viele dieser Fans waren auch in Essen dabei und haben uns großartig unterstützt.

Jens Thorsten Müller: Wir sind ein sehr friedlicher Laden. (lacht) Es war eine tolle Veranstaltung und ein tolles Spiel in Essen . Alle sind wieder gut in Potsdam angekommen.

Was kann man von den Feierlichkeiten erwarten?

Ab 19 Uhr gibt es den Empfang der Mannschaft, wir wollen die besten Spieler ehren, eine schöne Zeit verleben und ganz entspannt den Pokal präsentieren. "Beule" (Spitzname des Pokals; Anm. der Red.) ist wieder zurück in Potsdam.

Die Potsdam Royals sind in dieser Saison ungeschlagen geblieben. Warum ist Ihre Mannschaft den anderen so überlegen?

Ob wir immer so überlegen sind, würde ich mal in Frage stellen. Das hat auch das Endspiel gezeigt, das erst 27 Sekunden vor Schluss entschieden wurde. Aber was wir tun, tun wir konzentriert, sehr professionell und mit Konsequenz. Es hat sich über die Saison gezeigt, dass wir über die zweite Halbzeit, was Kondition und Technik angeht, dem ein oder anderen Gegner überlegen sind, der da vielleicht nicht so viel Zeit und Kraft investiert.