Keine 48 Stunden nach der Champions-League-Pleite in Lissabon haben die Füchse Berlin auch im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga eine Niederlage einstecken müssen. Die ersatzgeschwächten Hauptstädter unterlagen beim Verfolger MT Melsungen in Kassel am Samstagabend mit 31:33 (13:16) und verloren damit die Tabellenführung an den Kontrahenten.

Für die Berliner war es die zweite Pleite im siebten Ligaspiel. Beste Berliner Werfer waren Mijajlo Marsenic mit sieben, sowie Fabian Wiede und Tim Freihöfer mit je sechs Toren.