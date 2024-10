Nach einem Gespräch mit Andreas Schild wird klar: Es tut sich ein Zwiespalt auf zwischen der Strahlkraft des sogenannten Influencer-Fußballklubs Delay Sports Berlin und der recht geerdeten Wahrnehmung von dessen Trainer, Andreas Schild. Darüber stolpert man, wenn man sich mit dem Fußball-Medienphänomen aus der 9. Liga befassen will, das am Samstag (16:15 Uhr) in der dritten Runde des Landespokals auf den Berlin-Ligisten Polar Pinguin trifft.

Der von Influencern gegründete Fußballverein Delay Sports spaziert geradewegs durch die Kreisliga C und sorgt auch neben dem Platz für Aufsehen. Schon bald soll der Klub dank einer Jugendabteilung wachsen und den Weg in höhere Spielklassen gehen. Von Lukas Witte

Delay Sports, erst vor gut drei Jahren von einigen Influencern ins Leben gerufen und social-medial dauerbegleitet, ein gewöhnlicher Amateurklub? Was den Trainer angeht, mag das stimmen, zumindest wirkt er am Telefon ziemlich nahbar. (Die warme, raue Stimme, gepaart mit einem sanften berlinerischen Einschlag unterstreichen den Eindruck der Bodenständigkeit.)

Doch dann sind da die Meilensteine, die das in Wilmersdorf beheimatete Team eben doch vom Rest hervorheben: Ohne auch nur einen Punkt abzugeben, marschierte Delay Sports in den vergangenen beiden Jahren erst durch die Kreisliga C, dann durch die Kreisliga B. Ohne Punktverlust führt die Mannschaft auch jetzt die neuntklassigen Kreisliga A an, mit 59:6 Toren (Toptorschütze Pascal Brossmann traf in fünf Spielen 18 mal).

Mitgegründet wurde der Verein von einem der bekanntesten deutschen Youtuber, Elias Nerlich, dessen Kanal aktuell 1,4 Millionen Abonnenten zählt. Verletzungsbedingt hat er schon lange kein Spiel mehr absolviert, anders als der hochveranlagte Kicker und Social-Media-Star Sidney Friede (1,1 Millionen Abonnenten auf Instagram), der überdies auf eine Profivergangenheit unter anderem bei Hertha BSC zurückblickt.

Eine Kostprobe des öffentlichen Interesses, das den Neuntligisten schon jetzt begleitet, bot zuletzt die Begegnung mit Liga-Konkurrent Al-Dersimspor II - wo allerdings auch der prominente Ex-Nationalspieler Max Kruse aktiv ist: Kurz vor Spielende hatte Delay Sports das 3:2 erzielt, Anhänger des Gegners fühlten sich danach offenbar vom Jubel der Gäste provoziert und stürmten auf den Platz. Das Spiel musste abgebrochen werden und soll nun wiederholt werden (wogegen Delay Sports laut Andreas Schild Berufung einlegen wird). Die Posse um die Kreisligapartie sorgte landauf, landab für reichlich Schlagzeilen.