Gebeuteltes Alba Berlin kassiert fünfte Euroleague-Niederlage in Serie

In Belgard erneut ohne echte Chance

Do 07.11.24 | 21:16 Uhr

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague ihre nächste Niederlage kassiert. Mit 71:92 (32:41) unterlagen die von Verletzungen gebeutelten Berliner am Donnerstagabend bei Roter Stern Belgrad. Für die Berliner, die in der serbischen Hauptstadt erneut auf fünf ihrer 15 Profi-Akteure verzichten mussten, war es die siebte Niederlage im achten Euroleague-Spiel der laufenden Saison.