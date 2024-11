So 17.11.24 | 16:01 Uhr

Nach zwei Endspiel-Teilnahmen in Folge ist TuS Makkabi diesmal schon im Achtelfinale des Berliner Fußball-Landespokals gescheitert. Im Duell zweier Oberligisten unterlag der Pokalsieger von 2023 am Sonntag mit 1:3 bei Eintracht Mahlsdorf . Christoph Zorn (33.), Rico Gladrow (49.) und Devis Meißner (90.+3) trafen für Mahlsdorf, Abdoul Karim Soumah (43.) erzielte das zwischenzeitliche 1:2 für Makkabi.

Die Partie der beiden Berlin-Ligisten SFC Stern 1900 und Spandauer Kickers endete denkbar knapp. Nachdem die Gastgeber lange durch einen Treffer von Mert Torun (30.) geführt hatten, glichen die Kickers durch ein Tor von Robin Thomala (90.) kurz vor Schluss doch noch aus und erzwangen so die Verlängerung. In den zusätzlichen 30 Minuten setzte sich der Gast aus Spandau dann tatsächlich durch. Steffen Sawallich (95.) drehte das Spiel zugunsten seiner Mannschaft und sicherte ihr so den Einzug ins Viertelfinale.