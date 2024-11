Weil der Mensch im Guten wie im Schlechten schnell vergisst, weil er die Dinge so rasend schnell als gegeben nimmt, muss man immer mal wieder zurückblicken auf die Anfänge. Denn ehe Bernstein sich auf der Hertha-Mitgliederversammlung vom 26. Juni 2022 überraschend gegen den CDU-Politiker Frank Steffel durchsetzte, wurde er als Präsidentschaftskandidat vor allem auch eines: belächelt. Der ehemalige Ultra-Vorsänger, der zwischenzeitlich Stadionverbot hatte und immer diese eine, blau-weiße Jacke trug. Der keinerlei Erfahrung in Vereinsarbeit hatte, dafür von "Pressekonferenzen mit Mehrwert" sprach, von Livestreams der Gremien-Sitzungen oder einem elektrisch betriebenen Mannschaftsbus.

"Dabei bekennt sich der Verein zur Nachhaltigkeit, insbesondere in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales", soll es zukünftig in Paragraf zwei, Absatz eins der Satzung des e.V. zusätzlich heißen. Es wirkt, als nähme der Verein damit auch das Erbe von Kay Bernstein in seine Satzung auf.

Stepan Timoshin: Auch der als "Sneaker-Millionär" bekannt gewordene Unternehmer sieht in der aktuellen Hertha-Führung einen "Saustall" . Timoshin wirbt mit einem großen Netzwerk an Berliner Unternehmen, die nur darauf warten würden, in Hertha zu investieren.

Zumindest der Unterhaltungswert der Pressekonferenzen stieg zwischenzeitlich tatsächlich signifikant an, was aber eher am ungarischen Entertainment-Riesen und Teilzeit-Trainer Pal Dardai lag. Vieles andere kam über den Status "geschriebenes Wort" nicht hinaus. Manches entpuppte sich gar als gebrochenes Versprechen. "Stell dir vor, Hertha BSC verzichtet auf die schmutzige Sportwetten-Kohle", hieß es in Bernsteins Programm. In der Realität warb wenig später ein Wettanbieter auf Herthas Trikots.

Überhaupt war seine Bilanz eher durchwachsen denn rosig. Bernstein sprach von durchfinanzierten Spielzeiten, um kurz darauf doch neue Schulden machen zu müssen, und erneut und drastischer als zuvor um die Lizenz bibbern zu müssen. Unter Bernstein löste ein Investor den anderen ab. Unter Bernstein stieg die Mannschaft in die zweite Liga ab.

Angelastet wurde ihm das selten bis nie. Weil Bernstein es oft so wirken lassen konnte, als sei all das Schlechte nicht abzuwenden gewesen. Als stünde alles Gute nun aber ganz bald bevor. Man müsse ihn nur weitergehen, den "Berliner Weg", der eigentlich vor allem eines war: der Kay-Bernstein-Weg.