Erneuter Besuch im Hauptstadtderby-Studio: Axel Kruse, Christian Beeck und Moderator Dirk Walsdorff begrüßen den Berliner Unternehmer Uwe Dinnebier, der einer von fünf Kandidaten für das Amt des Hertha-Präsidenten bei der Wahl am 17.11. ist.

Dinnebier erzählt, dass er ursprünglich gemeinsam mit Kay Bernstein zur letzten Wahl hatte antreten wollen und teilt gegen den Interimspräsident Fabian Drescher aus, der als Favorit für die aktuelle Wahl gilt (20:40). Zudem kündigt der Unternehmer an, dass er einen neuen Geldgeber für Hertha an der Angel hat (39:19).

Für den 1. FC Union fällt die sportliche Analyse in dieser Woche mit zwei Niederlagen ungewohnt schlecht aus. Eine Pleite in München (09:01) kann passieren, aber der Pokal-Auftritt in Bielefeld gibt dem Ur-Unioner Christian Beeck zu denken (03:30).

Bei Hertha war die Woche durchwachsen, nach dem starken Pokalauftritt gegen Heidenheim folgte die große Enttäuschung gegen Köln - Axel Kruse hätte die Ergebnisse der beiden Spiele tatsächlich gern getauscht (45:14). Die nächste Aufgabe für Hertha ist das Auswärtsspiel in Darmstadt am Samstag (54:57), während Union schon am Freitagabend den SC Freiburg empfängt. Eure Mails an die Podcaster kommen an, wenn Ihr sie an hauptstadtderby@rbb-online.de schickt.