Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat in der Saison 2023/2024 erneut einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe gemacht. Am Ende stand ein Minus von 33,3 Millionen Euro, wie aus einem am Freitag bekannt gewordenen Bericht der Hertha BSC GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) hervorgeht.

Allerdings zeigt der Sparkurs der Hertha Wirkung. Im Vorjahr betrug das Minus noch fast 100 Millionen Euro. Dazu konnten die Berliner ihre Verbindlichkeiten fast halbieren: von 102,3 auf 56,7 Millionen. Zum Bilanzstichtag verfügte die Hertha BSC-Gruppe über liquide Mittel in Höhe von 27,5 Millionen Euro (Vorjahr: 12,7 Millionen Euro).