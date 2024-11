Die Berlin Volleys zeigen sich für ihr wichtiges Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Projekt Warschau gerüstet. Im Bundesliga-Duell beim Tabellenvierten FT 1844 Freiburg setzte sich der deutsche Volleyball-Rekordmeister mit 3:0 (25:21, 25:14, 25:20) durch. Vor 1.500 leidenschaftlich mitgehenden Zuschauern in der seit Tagen ausverkauften Act-Now-Halle in Freiburg ragte bei den Gästen Mittelblocker Matthew Knigge sowohl durch sein Abwehrverhalten als auch mit seinen Angriffen über die Mitte heraus.