Mit einem Sieg gegen Köln hätte Turbine Potsdam erstmals den letzten Tabellenplatz der Frauen-Bundesliga verlassen können. Das vorletzte Spiel vor der Winterpause war deshalb ein besonderes. Turbine-Trainer Kurt Russ veränderte seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Wolfsburg auf drei Positionen. Jennifer Cramer, Mia Schmidt und Noa Selimhodzic begannen für Alisa Grincenco, Caroline Krawczyk und Ena Taslidza. Außerdem nahm Luca Scheel auf der Bank Platz. Die 22-Jährige, die zuletzt vereinslos war, wurde erst vor zwei Tagen verpflichtet.

Beide Teams starteten konzentriert in die Partie und tasteten sich mit Offensivaktionen auf beiden Seiten ab. Die Initiative übernahmen aber früh die Kölnerinnen. Sie drückten Turbine in die eigene Hälfte und tauchten immer wieder vor dem Potsdamer Tor auf – zunächst aber ohne Erfolg. Potsdam fand nach einer knappen Viertelstunde besser ins Spiel, konzentrierte sich aber hauptsächlich auf das Verteidigen, was vor allem in der Luft auch gut gelang. Köln blieb aber die klar dominierende Mannschaft. In der 27. Minute hatte die Kölnerin Alena Bienz die Führung auf dem Fuß, als sie zentral vor der Strafraumkante zum Abschluss kam und den Ball im Fallen auf das Tor brachte. Die Potsdamer Torhüterin Vanessa Fischer konnte aber parieren.