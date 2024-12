Zweite Fußball-Bundesliga - Hertha und Hannover im Duell der vielen Fragezeichen

Fr 20.12.24 | 18:23 Uhr

Bild: imago images/Marco Steinbrenner

Beim letzten Spiel des Jahres in Hannover kann Hertha BSC noch mal Anschluss an die Tabellenspitze der zweiten Liga finden. Auch wenn die jüngsten Leistungen wenig Anlass zur Hoffnung geben. Doch auch Gegner Hannover hat Probleme.

Fakten zum Spiel

Die heimstärkste Mannschaft (Hannover) trifft auf das drittstärkste Auswärtsteam (Hertha)

In bisher 68 Begegnungen siegten die Berliner 28 Mal, Hannover 16 Mal. 24 Partien endeten Unentschieden

Die letzten drei Spiele zwischen beiden Teams endeten allesamt Remis

Es werden bis zu zehntausend Hertha-Fans in Hannover erwartet, das Stadion ist mit 49.000 Zuschauern bereits ausverkauft

Herthas Aufstellung noch mit vielen Unsicherheiten

Die sportliche Situation bei Hannover 96

Rein tabellarisch, sagt Tobias Groebner vom Podcast "Vorwärts nach weit", stehe man gar nicht so schlecht da. Allerdings sei er sich nicht sicher, ob das unbedingt an der Stärke der 96er liege oder an der merkwürdigen Gemengelage dieser zweiten Liga. Einer Liga, bei der man aktuell nicht wisse, ob sie schwach oder doch einfach sehr ausgeglichen ist. Was als gesichert gelten darf: Eine Übermannschaft gibt es derzeit nicht. Auch weil Hannover in der Heimtabelle zwar auf Platz eins liegt, in der Auswärtstabelle allerdings auf Rang 16. Dazu käme noch, so Groebner, dass Hannover mit schönster Regelmäßigkeit und nun schon seit einigen Jahren immer dann "nicht performt", wenn es drauf ankam.

Zur Person Tobias Groebner, 46, ist Teil des Podcast-Teams "Vorwärts nach weit", welches sich seit 2019 mit allen Themen rund um Hannover 96 befasst.

Läuft es gut für Hannover an diesem kommenden, 17. Spieltag, siegt die Mannschaft am Sonntag (Anpfiff 13:30 Uhr), liegt am Ende die Tabellenführung unter dem Weihnachtsbaum. Gut fühle sich die aktuelle Saison laut Gegner-Experte Groebner aber auch dann nicht an.

Das bewegt die Fans

Immer noch oder immer wieder: Martin Kind. Und damit die ewige Frage, wer mehr oder überhaupt Einfluss auf die Geschicke von Hannover 96 haben sollte — Investor Kind oder der Stammverein. Kind, der 2022 vom Verein als Geschäftsführer der Profi-Abteilung abgesetzt wurde, klagte dagegen bis vor dem Bundesgerichtshof. Und verlor im Juli 2024. Der Posten aber ist weiterhin unbesetzt. "Es sind unklare Verhältnisse", sagt Podcaster Groebner, "es fehlt jemand, der den Hut aufbekommt." Der Streit zwischen Kapital- und Vereinsseite schwele weiter und drohe, demnächst zum Flächenbrand zu werden.

Auf diese Spieler sollte Hertha achten

Das "Traurige" sei, so Tobias Groebner, "dass es an genau solchen Spielern fehlt". Am ehesten herauszustellen sei in der Abwehr immer noch der Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg, der "grundsätzlich noch immer mehr als ein Zweitligaspieler ist", dem man mit seinen 33 Jahren aber auch zunehmend ansehe, warum das Karriereende nahe. Dann gerät Groebner doch noch ein wenig ins Schwärmen: "Enzo Leopold ist definitiv jemand, auf den Hertha achten muss". Besonders die Standards des zentralen Mittelfeldspielers seien "extrem gefährlich". Und auch vom Ex-Herthaner Jessic Ngankam hält Groebner viel. Doch die Leihgabe von Eintracht Frankfurt kommt zumeist nur als Einwechselspieler zum Zug. Eine Rolle, in der er "völlig verschenkt" sei, so Groebner.

Das sagen die Trainer

Stefan Leitl (Hannover 96): "Es kommt sehr viel Qualität auf uns zu. Wir haben aber auch das Selbstvertrauen und den Mut, dass wir sagen: Wir wollen dieses Spiel dominieren. Und so gehen wir es auch an. Wir wollen die Marschroute vorgeben, wollen aktiv sein, wollen versuchen, eine Dominanz reinzubekommen." Cristian Fiél (Hertha BSC): "Wir haben 10.000 Fans dabei, wollen dahinfahren und einen guten Abschluss des Jahres schaffen! (…) Duelle führen, Duelle gewinnen – das wird ein großes Thema sein."

So könnte Hertha spielen

Fünf Niederlagen, ein Unentschieden, ein Sieg. So liest sich Herthas Bilanz der letzten sieben Pflichtspiele. Gut möglich also, dass Trainer Cristian Fiél zu Änderungen in System und Personal greift. Zumal fraglich ist, ob die Startelf-Kandidaten Florian Niederlechner, Kevin Sessa und Linus Gechter rechtzeitig fit werden.

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "96 gewinnt mit 3:2. Nach einer 3:0-Führung." Der Redaktionstipp: Wenn Hertha im bisherigen Saisonverlauf überzeugte, dann auswärts. Wie bei den starken Auswärtssiegen in Karlsruhe und Magdeburg. Trotzdem: die Formkurve zeigt nicht grundlos nach unten. Bei der heimstärksten Mannschaft der Liga setzt es zum Jahresabschluss eine 1:3-Niederlage.

Sendung: rbb24, 20.12.2024, 22 Uhr