Hunderte Vereine werden künftig Betreuer oder Trainerinnen aus dem Kinder- und Jugendbereich zu Schulungen entsenden - nicht zuletzt, um weiterhin an den Förderprogrammen teilnehmen zu können. LSB-Direktor Teuffel rechnet mit ungefähr 600 bis 700 Berliner Klubs. Und die verfügen teilweise über fünf, zehn oder noch mehr Kinder- und Jugendtrainer. Bedeutet: Den LSB erwarten also langfristig tausende Betreuer, die sich im Bereich des Kinderschutzes beraten lassen, für Kurse anmelden und sich dort letztlich fortbilden lassen.

Dafür hat der Landessportbund personell aufgestockt. Es wurden drei Stellen geschaffen, die sich mit Präventionsberatung, den Schulungen oder den zusätzlich anfallenden administrativen Aufgaben beschäftigen, sagt Teuffel. Die Tätigkeit der Kinderschutzbeauftragten sei zudem auf eine volle Stelle ausgebaut worden.

Außerdem habe der LSB sechs Stellen geschaffen, die bei den Verbänden angesiedelt sind und sich dort um die Beratungen für die Prävention, aber auch für das Kinderschutzsiegel verantwortlich sind.

Ob die Kinderschutz-Weiterbildungen allesamt in Präsenz stattfinden werden, also an der LSB-Sportschule in Schöneberg, oder ob es die Möglichkeit der digitalen Teilnahme gibt, ist noch offen.