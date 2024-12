BR Volleys gewinnen in Dachau ohne Satzverlust

So 15.12.24 | 17:07 Uhr

Ohne einen einzigen Punkt abzugeben und mit nur zwei Satzverlusten in zwölf Spielen haben die Berlin Volleys die Hinrunde in der Volleyball-Bundesliga abgeschlossen. Im letzten Spiel der ersten Saisonhälfte gewann der Rekordmeister beim Tabellenzehnten ASV Dachau am Sonntag 3:0 (25:18, 25:22, 25:20).

Damit glückte den Berlinern auch die späte Revanche für die 2:3-Niederlage, die die Mannschaft in der vorigen Saison am 10. Februar beim damaligen Aufsteiger kassiert hatte.