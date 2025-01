Do 16.01.25 | 17:45 Uhr

Norwin Panocha verstärkt den deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler kehrt von den Omaha Lancer aus der United States Hockey League, der wichtigsten Junioren-Eishockeyliga in den USA, nach Berlin zurück. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

In der Saison 2022/23 gab er bei den Eisbären in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sein Debüt. Der gebürtige Bayreuther erhält zugleich eine Förderlizenz für die Lausitzer Füchse in der DEL2.