"Eine deutsche Mannschaft muss immer in der Lage sein, im Halbfinale zu stehen"

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Mitwoch in die Handball-WM. Im Interview spricht Spitzenfunktionär Bob Hanning über die Herausforderungen, den optimalen Turnierbaum und was er sich vom Berliner Nils Lichtlein erhofft.

Bob Hanning : Die Partie erinnert mich daran, dass es der letzte WM-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft war. Das Spiel erinnert mich aber auch daran, dass die Platzierungen bei Weltmeisterschaften in den letzten Jahren nicht zufriedenstellend waren. Wenn man eine Symbolik reinnehmen will, dann vielleicht die: Das Spiel kann der Anfang einer großen Geschichte werden.

Mit der anstehenden Handball-Weltmeisterschaft wartet auf den Berliner Rückraumspieler Nils Lichtlein ein Karriere-Höhepunkt. In der Bundesliga hat er sich weiter verbessert. Doch die Konkurrenz auf seiner Position ist groß.

Welche Erwartungen haben Sie an die deutsche Handball-Auswahl beim Turnier?

Da muss ich ausholen. Ich bin immer ein großer Freund davon, Ziele hoch anzusetzen. Von daher war ich sehr erfreut, dass in den Spielerkreisen dieses defensive Denken endlich mal einem Optimismus, einem Selbstvertrauen und einer eigenen Erwartungshaltung gewichen zu sein scheint. Eine deutsche Mannschaft muss immer in der Lage sein, in einem Halbfinale zu stehen.

Das klingt nach einem Aber.

Jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Ich habe persönlich unglaublich auf die Fresse gekriegt nach der Europameisterschaft (2024, die DHB-Auswahl kam bis ins Halbfinale, d. Red.), als ich gesagt habe, mit Platz vier gibt es maximal die Schulnote vier, weil wenn man im eigenen Land die gleiche Anzahl an Spielen gewinnt, wie man sie verliert, dann ist das nicht zufriedenstellend.

Deutschland gewann viermal, verlor viermal, und gegen Österreich gab es ein Unentschieden.

Genau. Erst im darauffolgenden Sommer bei den Olympischen Spielen, da hatten wir den Moment, wo man sagen konnte, es kippt was auf unsere Seite. Wenn wir das nicht gehabt hätten, wäre die Bewertungslage eine andere. Teil der Einordnung ist aber auch: Gegen die Dänen waren wir ohne jede Chance (26:39 im Olympia-Finale, d. Red.). Ich bin ein großer Optimist und sage immer, Deutschland muss um Medaillen spielen. Aber ich will auch ganz bewusst das mit in die Waagschale werfen.