Ausblick - So verläuft das Sportjahr 2025 (vielleicht)

Di 31.12.24 | 07:57 Uhr | Von Ilja Behnisch

Man geht natürlich auch deshalb zum Sport, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Aber ein paar Gedanken kann man sich schon machen. Damit hinterher niemand behaupten kann, er hätte von nichts gewusst. Von Ilja Behnisch

Januar

Nach einer enttäuschend verlaufenden Handball-WM mit dem frühen Aus der deutschen Mannschaft (hier erfahren Sie es zuerst; sorry!) sehnt sich die Nation nach Balsam für die Sportseele. Und bekommt ihn kühl serviert. Bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Tallinn fliegt das Berliner Duo Minerva Hase und Nikita Volodin zu Gold. Anschließende Traum-Schlagzeile inklusive: "Hase trägt sich in goldenes Buch Berlins ein!"

Februar

Erst mit Verzögerung wird bekannt, was bei der jüngsten Vergabe der Übertragungsrechte der Deutschen Fußball Liga heimlich mitverhandelt wurde: Um die Bindung an die Bundesliga auch in kommenden Generationen zu sichern und um auf den weiter zunehmenden Ausfall von Unterrichtsstunden zu reagieren, wird fortan das Schulfach "Telekolleg Fußball; Analyse und Interpretation" gestartet. Besonderer Twist: Disziplinarisch auffällige Kinder müssen Partien von Hertha BSC und Union Berlin schauen. In ganzer Länge.

März

Nachdem die Eisbären Berlin es durch eine geschickte Niederlagen-Serie kurz vor Ende der Hauptrunde geschafft haben, zu Beginn der Playoffs mit den Schwenninger Wild Wings ihrem Angstgegner - sieben Niederlagen in den letzten zehn Spielen - aus dem Weg zu gehen, klappt der Rest wie eine Tür. Nach Titelgewinn Nummer elf wird die Deutsche Eishockey Liga anschließend umbenannt in Deutsche Eisbären Liga.

April

Paukenschlag im Westend! Elon Musk kauft die "777"-Anteile an der Hertha BSC KGaA für exakt 100 Millionen Euro und somit deutlich über Wert. Eine geringere Summe ging dem reichsten Menschen der Welt aber einfach nicht über die Lippen beziehungsweise von der Hand. Bei der Vorstellungs-PK schwärmt Musk von Synergie-Effekten zwischen seiner Tesla-Fabrik in Grünheide und der Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai (ja, richtig gelesen).

Mai

Mit einem 5:4 in Augsburg beenden die Fußballer von Union Berlin ihre torreichste Rückrunde der Vereinsgeschichte und erreichen unter Neu-Trainer Steffen Baumgart tatsächlich noch die Conference League. Da schmerzt auch der Abgang von Top-Torjäger Jordan (21 Rückrunden-Tore) nur noch halb so sehr. Zumal der Klub die 50 Millionen Euro Ablöse, die der Premier-League-Absteiger Ipswich Town nach Berlin überweist, gut gebrauchen kann. Präsident Dirk Zingler hat nämlich schon wieder Baupläne.

Juni

Nachdem die BR Volleys (mal wieder) die Deutsche Meisterschaft geholt haben, im Finale gegen (mal wieder) Friedrichshafen, zeigen sich Kenner des Klubs besorgt. Nachträglich ausgewertete Video-Aufnahmen belegen, dass Volleys-Manager-Legende Kaweh Niroomand im letzten Finalspiel bis zu zwei Minuten am Stück darauf verzichtet hat, Zeige- und Mittelfinger in nachdenklicher Pose an der Wange abzustützen. Der attraktivste 72-Jährige der Welt kann allerdings beruhigen: Er habe beim Zählen aller Volleys-Titel der letzten Jahre beide Hände und einfach ein wenig Zeit gebraucht.

Juli

Paukenschlag im Westend! Elon Musk verkauft Hertha BSC für einen symbolischen Euro an den Verein zurück. Bei der eigens anberaumten Pressekonferenz zeigt er sich enttäuscht über die ausbleibenden Synergie-Effekte zwischen seiner Tesla-Fabrik in Grünheide und der Mannschaft von Hertha-Trainer Karsten Heine (ja, richtig gelesen).

August

Bei den Finals, dem Multisport-Event mit Deutschen Meisterschaften in Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis in Dresden wird großer Sport geboten. Keine Pointe.

September

Die zugleich in Finnland, Lettland, Polen und Zypern ausgetragene Basketball-Europameisterschaft wird zum Straßenfeger. Das deutsche Team um die Berliner Brüder Moritz und Franz Wagner eilt von Sieg zu Sieg, der amtierende Weltmeister holt letztlich auch diesen Titel. Eine Petition, den Text der Nationalhymne in "Einigkeit und Recht und Basketball" umzudichten, erhält 317.000 Stimmen.

Oktober

Bei der Gewichtheben-Weltmeisterschaft im norwegischen Forde überrascht der Bundestagsabgeordnete Oliver Ruhnert damit, einen Ordner mit den Transfer- und Scouting-Unterlagen aus seiner Zeit bei Union Berlin stemmen zu können.

November

Die Füchse Berlin starten punktverlustfrei in die ersten zehn Spieltage der Saison, führen die Tabelle der Handball-Bundesliga souverän an. Jetzt könne sich die Mannschaft nur noch selbst schlagen, so der Kanon. Es gelingt ihr.

Dezember

Schöne Geste einen Tag vor Weihnachten. Kurz nach der Entlassung als Union-Trainer auf Tabellenplatz 16 taucht Steffen Baumgart beim traditionellen Weihnachtssingen auf. Frei nach seinem Fußballspruch des Jahres 2021 ("Ein Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle") ist die Veranstaltung in diesem Jahr erst beendet, nachdem das gesamte Stadion das von ihm geforderte "Jauchzet, frohlocket!" intoniert hat. Guten Rutsch!

