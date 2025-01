Theo Reinhardt, einer der erfolgreichsten deutschen Bahnradsportler der vergangenen Jahre, wird im Rahmen des "Sixdays Weekend" Ende des Monats in Berlin seine Karriere beenden. Für den 34-Jährigen schließt sich im Velodrom der Kreis. Von Thomas Juschus

Reinhardt wird im Rahmen des 112. Berliner Sechstagerennens seine lange und erfolgreiche Laufbahn als Radprofi beenden. Das gaben am Mittwoch die Veranstalter des "Sixdays Weekend" und der Bund Deutscher Radfahrer bekannt.

Als "Steppke" saß Theo Reinhardt zusammen mit seinen Eltern einst auf der Tribüne des Berliner Velodroms, bejubelte um die Jahrtausend-Wende die Fahrergeneration um Robert Bartko oder den Schweizer Bruno Risi. Am 1. Februar, dem zweiten und letzten Tag des Berliner "Sixdays Weekend" 2025, wird der mittlerweile 34 Jahre alte Reinhardt selbst im Mittelpunkt stehen, den Applaus des Publikums aufsaugen und ein letztes Mal über die Kultpiste an der Landsberger Allee radeln - durch ein Ehrenspalier seiner Profi-Kollegen.

Theo Reinhardt wurde am 17. September 1990 in Berlin geboren. Mit dem Radsport begann er beim Berliner TSC . Seit 2013 fährt er für das Team rad-net Oßwald. Reinhardt gehört der Sportförderkompanie der Bundeswehr im Rang eines Feldwebels an. Er lebt mit seiner Partnerin Jane und Sohn Pepe (9) in Neu-Lindenberg bei Ahrensfelde (Barnim), sagt aber: "Ich bin Berliner durch und durch." Seine größten Erfolge: Zweimal Madison-Weltmeister (2018, 2019), dreimal Madison-Europameister (2022, 2023, 2024). Drei Olympia-Teilnahmen (2016, 2021, 2024).

"Ich war nie das Riesen-Ausnahmetalent, ich musste immer mehr arbeiten für den Erfolg. Deshalb kommt das Karriere-Ende vielleicht ein bisschen früher als bei anderen", sagt Reinhardt, der seine Radsport-Laufbahn beim Berliner TSC begann und seit 2012 der Nationalmannschaft auf der Bahn angehört.

Schon ein Jahr später bei der Weltmeisterschaft in Minsk gewann Reinhardt Bronze im Madison (Zweier-Mannschaftsfahren) zusammen mit dem Berliner Henning Bommel, machte sich aber in den folgenden Jahren vor allem einen Namen als feste Konstante im deutschen Bahn-Vierer und half maßgeblich, das ehemalige Flaggschiff des Bund Deutscher Radfahrer (der Verband heißt seit kurzem German Cycling) zurück in die erweiterte Weltspitze zu führen.

Nach der Entscheidung des Radsport-Weltverbandes UCI im Frühsommer 2017, das Madison wieder in das Olympia-Programm aufzunehmen, bildete Reinhardt mit dem Brandenburger Roger Kluge erstmals ein Gespann. Bei den "Cottbuser Nächten" startete das Duo mit einem Sieg eine Erfolgsgeschichte: 2018 und 2019 gewannen Kluge und Reinhardt die WM-Titel im Zweier-Mannschaftsfahren, 2020 bei der Heim-WM in Berlin folgte die Bronzemedaille. Von 2022 bis 2024 stand das Duo dreimal in Folge bei Europameisterschaften ganz oben auf dem Treppchen. Nur bei Olympischen Spielen blieb beiden die ersehnte Medaille verwehrt.