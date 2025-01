Die BR Volleys haben ihre Pflichtaufgabe in der Volleyball-Bundesliga erfolgreich, aber glanzlos erledigt. Das kleine Derby beim Tabellenschlusslicht VC Olympia Berlin gewann der deutsche Meister und Pokalsieger am Mittwoch mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:22).

Doch in dem von Trainer Joel Banks aufgebotenen B-Team war den Akteuren in vielen Situationen der Mangel an Spielpraxis deutlich anzumerken.

Mit dem Sieg gegen die Nachwuchsmannschaft vom Volleyball-Bundesstützpunkt Berlin bleiben die BR Volleys in der Liga weiter ungeschlagen. Sie bauten ihre Tabellenführung gegenüber Verfolger SVG Lüneburg auf acht Punkte aus.